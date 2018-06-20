"Экс-замминистра спорта Крыма" взяли под стражу

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Среда, 20 июня 2018, 22:17

Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта Крыма".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

"Крымского "чиновника" взято под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению т.н." экс-заместителя министра спорта Республики Крым "за совершение госизмены", - написала Сарган.

Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.

Прокуратура не называет имени арестованного.

Крим.Реалии сообщают, что речь идет о Фарухе Камалове.

Экс-чиновника задержали 2 февраля на админгранице с полуостровом.

Тогда мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Украинская правда

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Темы: суд Крым аннексия
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