"Экс-замминистра спорта Крыма" взяли под стражу
Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта Крыма".
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.
"Крымского "чиновника" взято под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению т.н." экс-заместителя министра спорта Республики Крым "за совершение госизмены", - написала Сарган.
Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.
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