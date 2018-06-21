Військові затримали зрадника, який рік тому втік на сторону бойовиків

В результаті військової операції схоплено колишнього українського військового Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ.

Про це повідомляється на сторінці бригади в facebook.

"В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і Тактичної групи "Моспине" до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що сам факт його втечі не викликав особливого здивування, оскільки старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини і йому не доручали роботу пов’язану із секретними документами.

"Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади. Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник", - повідомив командир бригади Холодний Яр полковник Владислав Клочков.

Затриманого передано правоохоронним органам.