Військові затримали зрадника, який рік тому втік на сторону бойовиків
В результаті військової операції схоплено колишнього українського військового Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ.
Про це повідомляється на сторінці бригади в facebook.
"В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і Тактичної групи "Моспине" до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Українські військові зазначають, що сам факт його втечі не викликав особливого здивування, оскільки старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини і йому не доручали роботу пов’язану із секретними документами.
"Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади. Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник", - повідомив командир бригади Холодний Яр полковник Владислав Клочков.
Затриманого передано правоохоронним органам.
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