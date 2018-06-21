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Военные задержали предателя, который год назад бежал на сторону боевиков

Четверг, 21 июня 2018, 03:18
Военные задержали предателя, который год назад бежал на сторону боевиков

В результате военной операции схвачен  бывший украинский военный Алексей Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск.

Об этом сообщается на странице бригады в facebook.

"В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что сам факт его побега не вызвал особого удивления, поскольку старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека и ему не поручали работу связанную с секретными документами.

"Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку", - сообщил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков.

Задержанный передан правоохранительным органам.

Темы: ООСразведка
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