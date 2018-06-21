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Вдова і друг Олександра Литвиненка готують позов до кремлівських ЗМІ

Четвер, 21 червня 2018, 06:32

Вдова екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка Марина і його друг Олександр Гольдфарб готують позов про наклеп до російськиих "Першого каналу" і RT.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, опублікованій на краудфандінговому порталі Gofundme, пише DW.com.

Позов буде поданий до федерального суду США.

Автори заяви звинувачують обидва телеканали в наклепі на Гольдфарба. За їх словами, після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року в Солсбері "кремлівські ЗМІ зробили кілька передач про справу Литвиненка".

У цих передачах у вбивстві колишнього співробітника ФСБ звинувачувався його друг Гольдфарб. Однак в телесюжетах "не було представлено жодних доказів, а також проігноровано висновки судового розслідування в Лондоні", стверджується в заяві.

Адвокати позивачів вже направили телеканалам листи з вимогою дати спростування і вибачитися перед Олександром Гольдфарбом. Підготовка та подача судового позову займуть кілька тижнів, зазначають автори заяви.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великобританії, в 2006 році помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм-210.

Розслідування британської сторони встановило, що до цього злочину причетні нинішній депутат Держдуми РФ Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун.

Теми: пропагандаРосіяСША
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