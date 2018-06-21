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Вдова и друг Александра Литвиненко готовят иск к кремлевским СМИ

Четверг, 21 июня 2018, 06:32

Вдова экс-сотрудника ФСБ  Александра Литвиненко Марина и его друг Александр Гольдфарб готовят иск о клевете к российским "Первому каналу" и RT.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на краудфандинговом портале Gofundme, пишет DW.com.

Иск будет подан в федеральный суд США.

Авторы заявления обвиняют оба телеканала в клевете на Гольдфарба. По их словам, после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в Солсбери "кремлевские СМИ сделали несколько передач о деле Литвиненко".

В этих передачах в убийстве бывшего сотрудника ФСБ обвинялся его друг Гольдфарб. Однако в телесюжетах "не было представлено никаких доказательств, а также проигнорированы выводы судебного расследования в Лондоне", утверждается в заявлении.

Адвокаты истцов уже направили телеканалам письма с требованием дать опровержение и извиниться перед Александром Гольдфарбом. Подготовка и подача судебной жалобы займут несколько недель, отмечают авторы заявления.

Получивший политическое убежище в Великобритании бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.

Расследование британской стороны установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

Темы: пропагандаРосcияСША
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