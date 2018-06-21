ООС: Бойовики застосували артилерію на Луганщині, є поранені

Минулої доби, російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 із застосовуванням артилерії та мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

20 червня, на луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по українських позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

На донецькому та маріупільському напрямках відзначається активізація противника в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине.

З настанням темної пори доби, ворог здійснював провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"За необхідності, підрозділи Об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь", - зазначають у штабі.

Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три українських військовослужбовця, втрат немає.

Втрати противника уточнюються.

Упродовж ночі поточної доби, 21 червня, окупанти шість разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї. Втрат серед бійців ОС немає.