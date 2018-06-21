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ООС: Боевики применили артиллерию на Луганщине, есть раненые

Четверг, 21 июня 2018, 07:47

За прошедшие сутки, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 с применением артиллерии и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

20 июня, на луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по украинским позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ.

На донецком и мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино.

С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"При необходимости подразделения Объединенных сил огнем в ответ подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь", - отмечают в штабе.

Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения три украинских военнослужащих, потерь нет.

Потери противника уточняются.

В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ОС нет.

Темы: ООСбоевые действия
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