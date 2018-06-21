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Гройсман про ухвалення Радою закону про контрабанду: Коні мають стати перед возом

Четвер, 21 червня 2018, 14:02
Гройсман про ухвалення Радою закону про контрабанду: Коні мають стати перед возом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради закон про кримінальну відповідальність за контрабанду і закликав "коней ставати поперед возу".

Про це він сказав у четвер на селекторній нараді, де обговорювалося питання боротьби з контрабандою.

Перед цим Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наразі правоохоронці нічого не можуть вдіяти з контрабандою, бо позбавлені такої можливості.

"Я хочу, щоб ми зрозуміли ключову проблему. Навіть якщо всі спецслужби з'являться на митний пост, я маю на увазі правоохоронні служби, поліцейський, опер і слідчий, підрозділи "К" і "Е" Служби безпеки, ДФС, і навіть прокурор, якщо вони всі там стануть і навіть виявлять контейнер контрабанди, після цього не відбудеться нічого", - сказав очільник ГПУ.

За його словами, причина у тому, що закон не дає можливості на притягнення до кримінальної відповідальності контрабандистів і тому треба негайно внести відповідний закон до парламенту.

"Негайно, поки ми ще маємо час, внести закон із трьох абзаців до Верховної ради України, клопотати у президента про визначення його статуса як невідкладного, і розглянути на наступному тижні", - сказав Луценко.

Він зазначив, що тоді спільна робота силовиків буде приводити до кінцевого покарання контрабандистів і ймовірно пов'язаних з ними посадових осіб, а в іншому випадку - це демонстрація неефективності  законодавства.

"Тому, будь ласка, кінь має стояти поперед воза. Закон, з моєї точки зору, має бути ще до канікул розглянутий Верховною радою. І, я думаю, депутати усвідомлюють свою відповідальність", - додав Луценко

Після цього Гройсман відповів:

"Ми внесемо обов'язково цей закон. І всім коням я хотів би передати слова Генерального прокурора: "Ставайте поперед возу!". І воз має бути повний - це державний бюджет".

Як повідомлялося, 20 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про контрабандні схеми в Україні.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрЛуценкоГенпрокуратураконтрабанда
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