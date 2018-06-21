Гройсман о принятии Радой закона о контрабанде: Лошади должны стать перед телегой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду закон об уголовной ответственности за контрабанду и призвал "лошадей становиться впереди телеги".

Об этом он сказал в четверг на селекторном совещании, где обсуждался вопрос борьбы с контрабандой.

Перед этим Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что пока правоохранители ничего не могут поделать с контрабандой, поскольку лишены такой возможности.

"Я хочу, чтобы мы поняли ключевую проблему. Даже если все спецслужбы явятся на таможенный пост, я имею в виду правоохранительные службы, полицейский, опер и следователь, подразделения "К" и "Е" Службы безопасности, ГФС, а также прокурор, если они все там будут и даже обнаружат контейнер контрабанды, после этого не произойдет ничего", - сказал глава ГПУ.

По его словам, причина в том, что закон не дает возможности на привлечение к уголовной ответственности контрабандистов и поэтому надо немедленно внести соответствующий закон в парламент.

"Немедленно, пока мы еще имеем время, внести закон из трех абзацев в Верховную Раду Украины, ходатайствовать у президента об определении его статуса как неотложного, и рассмотреть на следующей неделе", - сказал Луценко.

Он отметил, что тогда совместная работа силовиков будет приводить к конечному наказанию контрабандистов и вероятно связанных с ними должностных лиц, а в противном случае - это демонстрация неэффективности законодательства.

"Поэтому, пожалуйста, лошадь должна стоять впереди телеги. Закон, с моей точки зрения, должен быть еще до каникул рассмотрен Верховной Радой. И, я думаю, депутаты осознают свою ответственность", - добавил Луценко

После этого Гройсман ответил:

"Мы внесем обязательно этот закон. И всем лошадям я хотел бы передать слова Генерального прокурора "Становитесь перед телегой!". И телега должна быть полной - это государственный бюджет".

Как сообщалось, 20 июня министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о контрабандных схемах в Украине.