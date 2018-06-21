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Україна направила ноту в МЗС РФ, щоб пустили Денісову до політв'язнів

Четвер, 21 червня 2018, 14:22

Посольство України направило чергову ноту до Міністерства закордонних справ РФ з вимогою забезпечити відвідування омбудсменом Людмилою Денісовою українських політв'язнів у Росії.

Про це повідомляє у Facebook сама Денісова.

За її словами, вимога стосується пенітенціарних установ, де перебувають Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Раныше Денісова повідомила, що 21 червня прибула до Московського міського суду, щоб дізнатися чи дозволять їй відвідати Сущенка.

За словами Денісової, їй вдалося поспілкувалася із головою Московського міськсуду Ольгою Єгоровою, яка повідомила, що клопотання можуть розглянути через кілька годин.

Теми: політв'язніРосіяМЗСомбудсмен
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