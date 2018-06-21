Украина направила ноту в МИД РФ, чтоб Денисову пустили к политзаключенным

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Четверг, 21 июня 2018, 14:22

Посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает в Facebook сама Денисова.

По ее словам, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Ранее Денисова сообщила, что 21 июня прибыла в Московский городской суд, чтобы узнать позволят ли ей посетить Сущенко.

По словам Денисовой, ей удалось пообщаться с председателем Московского горсуда Ольгой Егоровой, которая сообщила, что ходатайство могут рассмотреть через несколько часов.

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Темы: политзаключенные Росcия МИД омбудсмен
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