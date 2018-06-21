У Раді планують відсівати фейкових журналістів після скандалу

У Верховній Раді хочуть змінити процедуру акредитації для журналістів після некоректної поведінки представниць партійних видань Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це повідомила перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова у Facebook.

Вона нагадала, що 20 червня комітет погодив позбавлення акредитації "двох осіб, що сфотографувалися, виставивши середній палець в кулуарах парламенту".

"Керівник прес-служби ВР Ірина Кармелюк повідомила, що зображені на фото Юлія Махмуді та Валерія Єгорова потрапляли в парламент як журналістки партійних видань Радикальної партії Олега Ляшка – "Flash on Time News" та "Громадський вісник Києва", – повідомила Червакова.

"Ми поцікавилися, чи є в розпорядженні прес-служби авторські матеріали зазначених журналісток, які б підтверджували, що вони дійсно висвітлювали діяльність ВР. Це питання відкрите", – додала вона.

За словами Червакової, тепер іде дискусія щодо зміни Положення про акредитацію.

"У Раді не мають можливості відмовити в акредитації журналістові, а торгівля журналістськими посвідченнями, в тому числі – з метою подальшого потрапляння в парламент, вже перетворилася на потворний бізнес", – заявила депутат.

"Як відрізнити справжніх журналістів від фріків, і чи не перетвориться таке "сито" на репресивний інструмент?", – навела Червакова тези дискусії.

За її словами, для цього в Положенні треба передбачити, що спірні питання прес-служба погоджуватиме з громадською радою, до якої "мають увійти давно працюючі парламентські кореспонденти, які краще за будь-якого чиновника знають, хто в Раді займається журналістською діяльністю, а хто – специфічним бізнесом".

"Сьогодні говорили про це з Ольгою Кошеленко і Анною Стешенко – вони не заперечують взяти участь у такій роботі, аби принаймні покласти край спекуляціям", – додала Червакова.

"Громадська рада не буде якимось самопроголошеним органом, ми готові проголосувати на комітеті і затвердити кожну кандидатуру. Так само, як ми голосували за громадську раду нашого комітету", – зазначила вона.

Доопрацювати Положення про акредитацію прес-служба ВР обіцяє до кінця цього тижня.

"Думаю, до канікул документ зможе бути розглянутий комітетом і підписаний спікером. Голосування 226 не треба", – наголосила Червакова.