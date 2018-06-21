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В Раде планируют отсеивать фейковых журналистов после скандала

Четверг, 21 июня 2018, 14:43

В Верховной Раде хотят изменить процедуру аккредитации для журналистов после некорректного поведения представительниц партийных изданий Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщила первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова в Facebook.

Она напомнила, что 20 июня комитет согласовал лишение аккредитации "двух человек, которые сфотографировались, выставив средний палец в кулуарах парламента".

"Руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк сообщила, что изображенные на фото Юлия Махмуди и Валерия Егорова попадали в парламент как журналистки партийных изданий Радикальной партии Олега Ляшко – "Flash on Time News" и "Громадський вісник Києва", – сообщила Червакова.

"Мы поинтересовались, есть ли в распоряжении пресс-службы авторские материалы указанных журналисток, подтверждающие, что они действительно освещали деятельность ВР. Это вопрос открытый", – добавила она.

По словам Черваковой, сейчас идет дискуссия об изменении Положения об аккредитации.

"В Раде не имеют возможности отказать в аккредитации журналисту, а торговля журналистскими удостоверениями, в том числе – с целью дальнейшего попадания в парламент, уже превратилась в уродливый бизнес", – заявила депутат.

"Как отличить настоящих журналистов от фриков, и не превратится ли такое "сито" в репрессивный инструмент?", – привела Червакова тезисы дискуссии.

По ее словам, для этого в Положении нужно предусмотреть, что спорные вопросы пресс-служба согласовывает с общественным советом, в который "должны войти давно работающие парламентские корреспонденты, которые лучше любого чиновника знают, кто в Раде занимается журналистской деятельностью, а кто – специфическим бизнесом".

"Сегодня говорили об этом с Ольгой Кошеленко и Анной Стешенко – они не против принять участие в такой работе, чтобы хотя бы положить конец спекуляциям", – добавила Червакова.

"Общественный совет не будет каким самопровозглашенным органом, мы готовы проголосовать на комитете и утвердить каждую кандидатуру. Так же, как мы голосовали за общественный совет нашего комитета", – отметила она.

Доработать Положение об аккредитации пресс-служба ВР обещает до конца этой недели.



"Думаю, до каникул документ может быть рассмотрен комитетом и подписан спикером. Голосование 226 не надо", – отметила Червакова.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаСМИскандал
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