В Раде планируют отсеивать фейковых журналистов после скандала

В Верховной Раде хотят изменить процедуру аккредитации для журналистов после некорректного поведения представительниц партийных изданий Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщила первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова в Facebook.



Она напомнила, что 20 июня комитет согласовал лишение аккредитации "двух человек, которые сфотографировались, выставив средний палец в кулуарах парламента".

"Руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк сообщила, что изображенные на фото Юлия Махмуди и Валерия Егорова попадали в парламент как журналистки партийных изданий Радикальной партии Олега Ляшко – "Flash on Time News" и "Громадський вісник Києва", – сообщила Червакова.



"Мы поинтересовались, есть ли в распоряжении пресс-службы авторские материалы указанных журналисток, подтверждающие, что они действительно освещали деятельность ВР. Это вопрос открытый", – добавила она.



По словам Черваковой, сейчас идет дискуссия об изменении Положения об аккредитации.

"В Раде не имеют возможности отказать в аккредитации журналисту, а торговля журналистскими удостоверениями, в том числе – с целью дальнейшего попадания в парламент, уже превратилась в уродливый бизнес", – заявила депутат.



"Как отличить настоящих журналистов от фриков, и не превратится ли такое "сито" в репрессивный инструмент?", – привела Червакова тезисы дискуссии.



По ее словам, для этого в Положении нужно предусмотреть, что спорные вопросы пресс-служба согласовывает с общественным советом, в который "должны войти давно работающие парламентские корреспонденты, которые лучше любого чиновника знают, кто в Раде занимается журналистской деятельностью, а кто – специфическим бизнесом".



"Сегодня говорили об этом с Ольгой Кошеленко и Анной Стешенко – они не против принять участие в такой работе, чтобы хотя бы положить конец спекуляциям", – добавила Червакова.



"Общественный совет не будет каким самопровозглашенным органом, мы готовы проголосовать на комитете и утвердить каждую кандидатуру. Так же, как мы голосовали за общественный совет нашего комитета", – отметила она.



Доработать Положение об аккредитации пресс-служба ВР обещает до конца этой недели.





"Думаю, до каникул документ может быть рассмотрен комитетом и подписан спикером. Голосование 226 не надо", – отметила Червакова.