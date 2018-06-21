Рада попытается ограничить свободу в интернете

В повестку дня Верховной Рады включили законопроект , которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.

Об этом говорится в карточке законопроекта №6688 на сайте парламента.

Его авторы, нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил (оба - НФ) предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

В случае принятия закона такими угрозами будут считать влияние на действия органов власти и отнесут их к категории "технологический терроризм".

"Осуществление влияния на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами", - говорится в пояснении к проекту.

В частности, Службе безопасности Украины хотят предоставить право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.

Законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

Она написала в Facebook, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться этот законопроект, является "любой общественный контроль или рядовой пикет".

Червакова также показала, какие политические силы и в какой пропорции голосовали за внесение законодательной инициативы в повестку дня Верховной Рады.

"Новая атака на свободу слова!" - так отреагировал на законопроект председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Без суда, без адвокатов, без следственных действий в редакциях украинцев можно будет лишать доступа к "не таким" сайтам", - возмущается он.

Председатель НСЖУ назвал законопроект "диктаторским".