Пляжний сезон знову відкрито: у Києві рекомендують купатися на 13 пляжах

Киянам рекомендують купатися на 13 муніципальних пляжах столиці та відвідати 17 місць відпочинку біля води.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у столиці можна купатися на пляжах: "Молодіжний", "Венеція", "Передмостна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Галерний".

Проте комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на "Тельбіні".

Також у столиці діє 17 зон відпочинку, де можливий відпочинок біля води без купання: "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки", "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла", "Міська", "Троєщина", "Алмазна", "Осокорки", "Сонячна", "Святошин", "Голуба", "Синєозерна", "Совська балка".

Повідомляється, що у 2017 році міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" мали пляжі: "Дитячий", "Золотий" і "Пуща-Водиця". У 2018 році цей сертифікат також отримали "Венеція", "Молодіжний", "Галера" та "Веселка".

"Блакитний прапор" – міжнародна нагорода, якою з 1987 року щорічно відзначають пляжі, що відповідають 32 критеріям та вимогам. Оцінюється якість води, комфорт, безпека на пляжі, екологічний менеджмент, заходи екологічної освіти, рівень рекреаційного сервісу тощо.

12 червня Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Тоді повідомлялося, що у столиці не варто купатися на пляжі Тельбін біля однойменного озера та на муніципальному пляжі Вербний, біля озера Вербне.