Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пляжний сезон знову відкрито: у Києві рекомендують купатися на 13 пляжах

Четвер, 21 червня 2018, 16:23

Киянам рекомендують купатися на 13 муніципальних пляжах столиці та відвідати 17 місць відпочинку біля води.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у столиці можна купатися на пляжах:  "Молодіжний", "Венеція", "Передмостна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Галерний".

Проте комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на "Тельбіні".

Також у столиці діє 17 зон відпочинку, де можливий відпочинок біля води без купання: "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки", "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла", "Міська", "Троєщина", "Алмазна", "Осокорки", "Сонячна", "Святошин", "Голуба", "Синєозерна", "Совська балка".

Повідомляється, що у 2017 році міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" мали пляжі: "Дитячий", "Золотий" і "Пуща-Водиця". У 2018 році цей сертифікат також отримали "Венеція", "Молодіжний", "Галера" та "Веселка".

"Блакитний прапор" – міжнародна нагорода, якою з 1987 року щорічно відзначають пляжі, що відповідають 32 критеріям та вимогам. Оцінюється якість води, комфорт, безпека на пляжі, екологічний менеджмент, заходи екологічної освіти, рівень рекреаційного сервісу тощо.

12 червня Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та Києва.

Тоді повідомлялося, що у столиці не варто купатися на пляжі Тельбін біля однойменного озера та на муніципальному пляжі Вербний, біля озера Вербне.

Українська правда
Теми: КиївпляжіКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: