Пляжный сезон вновь открыто: в Киеве рекомендуют купаться на 13 пляжах

Киевлянам рекомендуют купаться на 13 муниципальных пляжах столицы и посетить 17 мест отдыха у воды.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в столице можно купаться на пляжах: "Молодежный", "Венеция", "Передмостная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Веселка", "Вербный", "Пуща-Водица", "Водоворот", "Галерный".

Однако коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на "Тельбине".

Также в столице действует 17 зон отдыха, где возможен отдых у воды без купания: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская", "Троещина", "Алмазная", "Осокорки", "Солнечная", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная", "Совская балка".

Сообщается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" одержали пляжи: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году этот сертификат также получили "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Веселка".

"Голубой флаг" - международная награда, которой с 1987 года ежегодно отмечают пляжи, соответствующие 32 критериям и требованиям. Оценивается качество воды, комфорт, безопасность на пляже, экологический менеджмент, мероприятия экологического образования, уровень рекреационного сервиса и тому подобное.

12 июня Центр общественного здоровья МЗ опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.

Тогда сообщалось, что в столице не стоит купаться на пляже Тельбин возле одноименного озера и на муниципальном пляже Вербный, у озера Вербное.