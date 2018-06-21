Підліток, якого затримали під Кабміном зі зброєю, ішов "стріляти депутатів"

Правоохоронці розслідують два кримінальні провадження за фактом затримання чоловіка у масці і з автоматом під Кабінетом міністрів.

Про це "Українській правді" повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик.

"Розслідується два кримінальні провадження: за ч.1 ст. 263 і за ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.), оскільки там була і вогнепальна, і холодна зброя", - сказала Блищик.

Вона додала, що всю зброю вилучили і відправили на експертизу.

Про те, чи повідомляли чоловікові про підозру, Блищик повідомити не змогла.

"Станом на вчора підозри йому не оголошували. Наразі не можу нічого сказати", - підсумувала Блищик.

Водночас, як повідомляє джерело "УП" у правоохоронних органах, затриманий зі зброєю – підліток і, за його словами, ішов стріляти депутатів.

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", - сказав співрозмовник видання.

Він також додав, що вилучена зброя є мисливського, на неї у вітчима хлопця є дозвіл.

"Це мисливська рушниця, зареєстрована, у батька є дозвіл. При собі хлопець мав холості патрони. Тобто це нарізна зброя, але виглядала точно як автомат Калашникова", - розповів співрозмовник.

За його словами, правоохоронці ймовірно перевірятимуть, чи хлопець психічно здоровий.

"Будуть призначені усі необхідні експертизи. У тому числі, якщо будуть сумніви у його психічному здоров'ї, то і психіатрична", - підсумувало джерело.

Як повідомлялося раніше, 19 червня правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету міністрів.