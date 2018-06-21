Підліток, якого затримали під Кабміном зі зброєю, ішов "стріляти депутатів"

5810 переглядів
Четвер, 21 червня 2018, 16:44

Правоохоронці розслідують два кримінальні провадження за фактом затримання чоловіка у масці і з автоматом під Кабінетом міністрів.

Про це "Українській правді" повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик.

"Розслідується два кримінальні провадження: за ч.1  ст. 263 і за ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.), оскільки там була і вогнепальна, і холодна зброя", - сказала Блищик.

Вона додала, що всю зброю вилучили і відправили на експертизу.

Про те, чи повідомляли чоловікові про підозру, Блищик повідомити не змогла.

"Станом на вчора підозри йому не оголошували. Наразі не можу нічого сказати", - підсумувала Блищик. 

Водночас, як повідомляє джерело "УП" у правоохоронних органах, затриманий зі зброєю – підліток і, за його словами, ішов стріляти депутатів.

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", - сказав співрозмовник видання.

Він також додав, що вилучена зброя є мисливського, на неї у вітчима хлопця є дозвіл.

"Це мисливська рушниця, зареєстрована, у батька є дозвіл. При собі хлопець мав холості патрони. Тобто це нарізна зброя, але виглядала точно як автомат Калашникова", - розповів співрозмовник.

За його словами, правоохоронці ймовірно перевірятимуть, чи хлопець психічно здоровий.

"Будуть призначені усі необхідні експертизи. У тому числі, якщо будуть сумніви у його психічному здорові, то і психіатрична", - підсумувало джерело.

Як повідомлялося раніше, 19 червня правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету міністрів.

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція зброя Кабінет міністрів
powered by lun.ua
По темі
Поліцейські отримали контроль над митниками 21 червня 2018, 16:20
У Львові невідомі розмалювали могили на Пагорбі Слави 21 червня 2018, 15:47
У метро Києва поліція зупинила пасажира з гранатою і патронами 21 червня 2018, 12:35
Усі новини
Головні новини
Підліток, якого затримали під Кабміном зі зброєю, ішов "стріляти депутатів"
Луценко обурився рішенням Ради про повернення йому подань на 4 нардепів
Рада спробує обмежити свободу в інтернеті
Суд повернув справу Мартиненка в САП "на доопрацювання"
Усі новини
Відео

Навіщо чоловіки у США взувають підбори

дослідження

Як планують відпочивати цього року українці