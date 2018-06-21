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Подросток, задержанный под Кабмином с оружием, шел "стрелять депутатов"

Четверг, 21 июня 2018, 16:44
Подросток, задержанный под Кабмином с оружием, шел стрелять депутатов

Правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания мужчины в маске и с автоматом под Кабинетом министров.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.), поскольку там было и огнестрельное и холодное оружие", – сказала Блищик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

О том, сообщали ли мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.

"По состоянию на вчера подозрение ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать", - подытожила Блищик.

В то же время, как сообщает источник "УП" в правоохранительных органах, задержанный с оружием – подросток и, по его словам, шел стрелять депутатов.

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", – сказал собеседник издания.

Он также добавил, что изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть разрешение.

"Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть разрешение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", – рассказал собеседник.

По его словам, правоохранители, вероятно, будут проверять, здоров ли парень психически.

"Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровье, то и психиатрическая", - подытожил источник.

Как сообщалось ранее, 19 июня правоохранители задержали молодого человека с оружием возле здания Кабинета министров.

Ирина Балачук, УП
Темы: полицияоружиеКабинет министров
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