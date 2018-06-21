СБУ заявляє про затримання кримського колараборанта

Співробітники Служби безпеки затримали колишнього заступника голови Оленівської сільської ради АР Крим.

Про це відомство повідомило у Facebook.

СБУ стверджує, що затриманий "перейшов на бік окупантів, сприяв представникам РФ у проведенні незаконних референдумів та брав участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території півострова".

Ймовірно, йдеться про Івана Олексійовича Рябоконя. На одному з оприлюднених службою документів є його ім’я. На сайтах підконтрольних Кремлю "органів влади Криму" є інформація про людину з таким ім’ям, яка в 2014 році займала посаду "заступника голови Оленівської сільради".

"Оперативники… встановили, що зловмисник після невдалої політичної та бізнесової кар’єри при окупаційній владі Криму вирішив переїхати на материкову частину України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що екс-посадовець мешкав на Київщині та намагався вести власний бізнес.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем його проживання та фактичного перебування.

Під час обшуків були вилучені розписки про отримання грошей для організації так званого "референдуму про статус Криму", рішення підконтрольної окупантам сільради про ліквідацію виконавчого комітету та призначення затриманого головою ліквідаційної комісії, рішення "територіальної виборчої комісії" про реєстрацію затриманого кандидатом в депутати сільради.

Також Служба безпеки вилучила флешнакопичувач з документами, "які підтверджують співпрацю затриманого з окупаційною владою".

"Колаборант також зберігав партійний квиток політичної партії "Русское единство", – зазначають у відомстві.

Наразі проводяться подальші процесуальні дії, вирішується питання щодо оголошення колишньому заступнику сільського голови про підозру в скоєнні відповідних злочинів. Триває досудове слідство.

Напередодні повідомлялось, що Дніпровський райсуд Києва взяв під варту на два місяці "екс-заступника міністра спорту Криму".