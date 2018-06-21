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СБУ заявляет о задержании крымского колараборанта

Четверг, 21 июня 2018, 17:05

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

СБУ утверждает, что задержанный "перешел на сторону оккупантов, способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова".

Вероятно, речь идет про Ивана Алексеевича Рябоконя. На одном из обнародованных службой документов есть его имя. На сайтах подконтрольных Кремлю "органов власти Крыма" есть информация о человеке с таким именем, который в 2014 году занимал должность "заместителя председателя Оленевской сельсовета".

"Оперативники... установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что экс-чиновник жил в Киевской области и пытался вести собственный бизнес.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту его проживания и фактического пребывания.

Во время обысков были изъяты расписки о получении денег для организации так называемого "референдума о статусе Крыма", решение подконтрольного оккупантам сельсовета о ликвидации исполнительного комитета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение "территориальной избирательной комиссии" о регистрации задержанного кандидатом в депутаты сельсовета.

 

Также Служба безопасности изъяла флешнакопитель с документами, "подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями".

"Коллаборант также хранил партийный билет партии "Русское единство", – отмечают в ведомстве.

 
 

На данный момент проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Идет досудебное следствие.

Накануне сообщалось, что Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта Крыма".

Украинская правда
Темы: КрымСБУколлаборационизм
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