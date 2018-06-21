У Сенцова проблеми з нирками і серцем – Денісова

Український режисер Олег Сенцов, який голодує 39 день у російській колонії, знаходиться зараз у медичній частині та має проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після розмови з адвокатом Сенцова.

"Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього - проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри", – пише Денісова у Facebook.

За словми адвоката, на 26-й день голодування в Сенцова сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії.

"Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися", – каже Денісова.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" не їсть уже 39-й день: 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.



21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.