У суді спростовують, що відпустили під заставу бандитів, які оббирали підприємців

У Святошинському суді заявляють, що начальник столичної поліції Андрій Крищенко поширив недостовірну інформацію про те, що суд безпідставно випустив з-під варти бандитів, яким загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"15 червня колегія суддів у складі головуючої судді Валентини НОВИК, суддів Івана БАНДУРИ та Людмили КОСИК не змінювала запобіжний захід у виді тримання під вартою на більш м’який, а продовжила до 13 серпня строк тримання під вартою двом з чотирьох обвинувачених по справі, при цьому встановивши, як того вимагає закон, розмір застави 211 440 гривень, що становить 120 неоподатковуваних прожиткових мінімумів доходів громадян", - зазначають у суді.

21 травня, таке саме рішення, але з розміром застави 158 580 гривень (90 прожиткових мінімумів), було прийнято відносно ще двох обвинувачених, які не мають судимостей.

"Судом було прийнято саме такі рішення, оскільки державний обвинувач – прокурор міської прокуратури, не навів переконливих доказів та обставин, які виключають визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - пояснюють у повідомленні.

У суді зазначають, що відповідно до закону суд позбавлений можливості з власної ініціативи застосовувати той чи інший запобіжний захід і приймає рішення лише на підставі наведених сторонами обвинувачення та захисту доказів, а наявність обвинувачення та направлення справи до суду не замінює обвинувальний вирок відносно особи та не може бути єдиною підставою для застосування виняткового та найсуворішого запобіжного заходу – тримання особи під вартою.

Зазначається, що троє з чотирьох обвинувачених скористалися правом внесення застави, а четвертий продовжує знаходитися під вартою в Київському СІЗО.

"При цьому обвинувачені продовжують з’являтися на судові засідання та виконують всі процесуальні обов’язки, встановлені судом, в іншому випадку на них знову чекає СІЗО, а сума сплаченої застави звернеться в дохід держави", - зауважують у суді.

Фігурантами кримінальної справи є чотири особи, які є громадянами Грузії. Їм інкримінується розбій, вчинений організованою групою (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – далі КК України), бандитизм (ст. 257 КК України), крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185 КК України).

Двоє осіб також обвинувачуються у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

"Таким чином, висловлені начальником столичної поліції Андрієм Крищенком та підхоплені журналістами тези про те, що обвинувачені особи були безпідставно відпущені судом під заставу, є бандитами та що суд діяв всупереч вимог закону є перекручуванням фактів та поширенням недостовірної інформації", - підсумовують у суді.

20 червня начальник київської поліції Андрій Крищенко написав, що Святошинський райсуд Києва відпустив під застави чотирьох бандитів, які відбирали гроші у підприємців.