В суде опровергают, что отпустили под залог бандитов, обиравших предпринимателей

В Святошинском суде заявляют, что начальник столичной полиции Андрей Крищенко распространил недостоверную информацию о том, что суд безосновательно выпустил из-под стражи бандитов, которым грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"15 июня коллегия судей в составе председательствующей судьи Валентины НОВИК, судей Ивана БАНДУРЫ и Людмилы КОСИК не изменяла меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а продолжила до 13 августа срок содержания под стражей двум из четырех обвиняемых по делу, при этом установив, как того требует закон, размер залога 211440 гривен, что составляет 120 необлагаемых прожиточных минимумов доходов граждан ", - отмечают в суде.

21 мая, такое же решение, но с размером залога 158 580 гривен (90 прожиточных минимумов), было принято в отношении еще двух обвиняемых, не имеющих судимостей.

"Судом было принято именно такие решения, поскольку государственный обвинитель - прокурор городской прокуратуры, не представил убедительных доказательств и обстоятельств, исключающих определение альтернативного меры пресечения в виде залога", - объясняют в сообщении.

В суде отмечают, что согласно закону суд лишен возможности по собственной инициативе применять ту или иную меру пресечения и принимает решения на основании приведенных сторонами обвинения и защиты доказательств, а наличие обвинения и направления дела в суд не заменяет обвинительный приговор в отношении лица и не может быть единственным основанием для применения исключительного и строжайшего пресечения - содержание лица под стражей.

Отмечается, что трое из четырех обвиняемых воспользовались правом внесения залога, а четвертый продолжает находиться под стражей в Киевском СИЗО.

"При этом обвиняемые продолжают появляться на судебные заседания и выполняют все процессуальные обязанности, установленные судом, в противном случае на них снова ждет СИЗО, а сумма уплаченного залога пойдет в доход государства", - отмечают в суде.

Фигурантами уголовного дела являются четыре человека, они - граждане Грузии. Им инкриминируется разбой, совершенный организованной группой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - далее УК Украины), бандитизм (ст. 257 УК Украины), кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 185 УК Украина).

Два человека также обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

"Таким образом, высказанные начальником столичной полиции Андреем Крищенко и подхваченные журналистами тезисы о том, что обвиняемые лица были безосновательно отпущены судом под залог, которые является бандитами и что суд действовал вопреки требованиям закона являются искажением фактов и распространением недостоверной информации", - заключают в суде.

20 июня начальник киевской милиции Андрей Крищенко написал, что Святошинский райсуд Киева отпустил под залоги четверых бандитов, которые отбирали деньги у предпринимателей.