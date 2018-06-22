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У Криму "суд" залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"

П'ятниця, 22 червня 2018, 00:03

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму 21 червня відхилив апеляції захисту на продовження терміну тримання в СІЗО фігурантів "справи Веджіє Кашка" Асана Чапуха, Казіма Аметова, Бекіра Дегерменджи і Руслана Трубача.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Підсудні залишаться в СІЗО до 15 липня.

"Обвинувачення стверджувало, що Дегерменджи, Чапух, Аметов і Трубач "можуть сховатися на території України, вплинути на свідків, знищити докази".

Захист зазначив, що суд проігнорував позитивні характеристики фігурантів справи, стан їхнього здоров'я, вік і стійкі соціальні зв'язки", – йдеться у повідомленні.

"У мене цілий букет хронічних захворювань: ішемічна хвороба серця й астма. У мене був медичний огляд, який підтвердив, що мені не можна перебувати в СІЗО. Я інвалід третьої групи", – заявив Дегерменджи в суді.

"Шість місяців перебуваю в лікарні СІЗО. У мене був мікроінсульт, ускладнення досі не пройшли. Погано стою на ногах, мова невиразна", – розповів на засіданні Чалух.

Захист просив змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов'язаний з позбавленням волі.

"Я ховатися нікуди не хочу і не буду, вплинути на свідків я не можу, оскільки жодного з них не знаю. Слідство за шість місяців ніяких заходів зі мною не проводило. Кожного разу приходжу на засідання з якоюсь надією, що цей суддя все-таки розбереться. Але поки без змін.

Я не тікаю від відповідальності, я хочу вдома поправити своє здоров'я, щоб нормально захищати себе. В умовах СІЗО це не реально", – підкреслив Дегерменджи.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Теми: Кримкримські татарисуд
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