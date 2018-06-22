В Крыму "суд" оставил под арестом фигурантов "дела Веджие Кашка"

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма 21 июня отклонил апелляции защиты на продление срока содержания в СИЗО фигурантов "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха, Казима Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Подсудимые останутся в СИЗО до 15 июля.

"Обвинение утверждало, что Дегерменджи, Чапух, Аметов и Трубач "могут скрыться на территории Украины, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства".

Защита отметила, что суд проигнорировал положительные характеристики фигурантов дела, состояние их здоровья, возраст и устойчивые социальные связи", - говорится в сообщении.

"У меня целый букет хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца и астма. У меня был медицинский осмотр, который подтвердил, что мне нельзя находиться в СИЗО. Я инвалид третьей группы", - заявил Дегерменджи в суде.

"Шесть месяцев нахожусь в больнице СИЗО. У меня был микроинсульт, осложнения до сих пор не прошли. Плохо стою на ногах, речь невнятная", - рассказал на заседании Чалух.

Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

"Я прятаться никуда не хочу и не буду, повлиять на свидетелей я не могу, поскольку ни одного из них не знаю. Следствие за шесть месяцев никаких мер со мной не проводило. Каждый раз прихожу на заседание с какой-то надеждой, что этот судья все-таки разберется. Но пока без изменений.

Я не бегу от ответственности, я хочу дома поправить свое здоровье, чтобы нормально защищать себя. В условиях СИЗО это не реально", - подчеркнул Дегерменджи.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".