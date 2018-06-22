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NYT: У США планують розмістити дітей-мігрантів на військових базах

П'ятниця, 22 червня 2018, 01:30

У Пентагоні готують спеціальні центри на військових базах, щоб розмістити в них 20 тисяч дітей-мігрантів. 

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Міноборони США.

Наразі у Пентагоні обговорюють можливість надання приміщень на військових об'єктах в Арканзасі й Техасі.

Зазначається, що на базах можуть також бути розміщені сім'ї мігрантів в цілому. 

"У нас є біженці. У нас є люди, вигнані з їхніх будинків землетрусами і ураганами. Ми робимо все, що в інтересах країни ", - заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на запит журналістів.

При цьому, він не уточнив, чи будуть мігранти розміщені на військових базах.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заборонив роз'єднувати сім'ї, які нелегально прибули до Сполучених Штатів Америки.

Відповідний указ він підписав 20 червня.

Трамп зазначив, що американські закони передбачають за неналежний в'їзд до країни штраф чи ув'язнення - і Білий дім стоїть на стороні закону.

"Політика чинної адміністрації полягає в підтримці єдності сім'ї, включно з утриманням членів іноземної сім'ї спільно в разі їх затримання, коли це відповідає закону і наявним ресурсам", - йдеться в указі.

"Шкода що нездатність Конгресу діяти і судові розпорядження змусили адміністрацію розділяти іноземні сім'ї для ефективного дотримання закону", - додається в ньому.

Теми: СШАміграціядіти
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