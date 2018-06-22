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NYT: В США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах

Пятница, 22 июня 2018, 01:30

В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах, чтобы разместить в них 20 тысяч детей-мигрантов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

Сейчас в Пентагоне обсуждают возможность предоставления помещений на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

Отмечается, что на базах могут также быть размещены семьи мигрантов в целом.

"У нас есть беженцы. У нас есть люди, изгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны", - заявил министр обороны США Джеймс Маттис на запрос журналистов.

При этом он не уточнил, будут ли мигранты размещены на военных базах.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп запретил разъединять семьи, которые нелегально прибыли в Соединенные Штаты Америки.

Соответствующий указ он подписал 20 июня.

​Трамп отметил, что американские законы предусматривают за ненадлежащий въезд в страну штраф или тюремное заключение – и Белый дом стоит на стороне закона

"Политика действующей администрации заключается в поддержании единства семьи, включая содержание членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, когда это соответствует закону и имеющимся ресурсам", – говорится в указе.

"Жаль что неспособность Конгресса действовать и судебные распоряжения вынудили администрацию разделять иностранные семьи для эффективного соблюдения закона", – добавляется в нем.

Темы: СШАмиграциядети
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