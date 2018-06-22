ООС: Бойовики застосували артилерію і міномети, 1 поранений
Минулої доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, з них 3 рази застосовував артилерію та міномети - 1 український військовий отримав осколкове поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 22 червня.
"21 червня ситуація в районі проведення ООС залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів", - йдеться у звіті.
Бої тривали в районі н.п. Новотошківське та Станиця Луганська, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі н.п. Зайцеве.
Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького", - підкреслили у прес-центрі.
"Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.
Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили в командуванні ООС.
За даними розвідки, 3 окупантів знищено та 3 поранено.
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