ООС: Бойовики застосували артилерію і міномети, 1 поранений

Минулої доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, з них 3 рази застосовував артилерію та міномети - 1 український військовий отримав осколкове поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 22 червня.

"21 червня ситуація в районі проведення ООС залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів", - йдеться у звіті.

Бої тривали в районі н.п. Новотошківське та Станиця Луганська, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі н.п. Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького", - підкреслили у прес-центрі.

"Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили в командуванні ООС.



За даними розвідки, 3 окупантів знищено та 3 поранено.