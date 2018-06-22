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ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 1 раненый

Пятница, 22 июня 2018, 07:20
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза применяли артиллерию и минометы - 1 украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 22 июня.

"21 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась стабильной и контролируемой, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов", - говорится в отчете.

"Бои продолжались в районе н.п. Новотошковское и Станица Луганская, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе н.п. Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении возле Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого", - подчеркнули в пресс-центре.

"Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - заявили в командовании ООС.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 3 получили ранения.

Темы: ООСбоевые действия
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