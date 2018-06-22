Украина ввела санкции к Ротенбергу, "Единой России" и других людей и учреждений
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 30 юридических и 14 физических лиц из России.
Соответствующее решение СНБО от 21 июня одобрено указом президента №176.
Этим решения внесены изменения в санкционный список, который теперь насчитывает уже 1759 физических лица и 786 юридических лиц, сообщает пресс-служба СНБО.
СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.
Это, в частности:
- Научно-исследовательский институт "Квант";
- ООО "Дайвтехносервис";
- ООО "Цифровые технологии безопасности";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Также это учреждения, организации и партии, которые участвоали в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу РФ:
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
- Избирательная комиссия "Республики Крым";
- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
- Всероссийская политическая партия "Родина";
- Политическая партия "Демократическая партия России";
- Союз ветеранов Афганистана;
- Политическая партия "Патриоты России";
- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".
Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который РФ активно использует против Украины.
В частности, это::
- Федеральное госпредприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
- Федеральное госпредприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио"
;
- ООО "АРД Сатком Сервис";
- ООО "РусИнтеКо";
- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
- ООО "Лидер строй";
- ООО "ПРОЕКТ";
- ООО "М-Телеком";
- ООО "Альфател"
- ООО "ПБР";
- ООО "АСЗ".
Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму РФ и в отношении которых введены санкции правительством США.
Среди них и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
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