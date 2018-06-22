Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 30 юридических и 14 физических лиц из России.



Соответствующее решение СНБО от 21 июня одобрено указом президента №176.



Этим решения внесены изменения в санкционный список, который теперь насчитывает уже 1759 физических лица и 786 юридических лиц, сообщает пресс-служба СНБО.



СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.



Это, в частности:



- Научно-исследовательский институт "Квант";



- ООО "Дайвтехносервис";



- ООО "Цифровые технологии безопасности";



- ERPScan BV;



- Embedi Limited.



Также это учреждения, организации и партии, которые участвоали в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу РФ:



- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;



- Избирательная комиссия "Республики Крым";



- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";



- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);



- Всероссийская политическая партия "Родина";



- Политическая партия "Демократическая партия России";



- Союз ветеранов Афганистана;



- Политическая партия "Патриоты России";



- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";



- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";



- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";



- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";



- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".



Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который РФ активно использует против Украины.



В частности, это::



- Федеральное госпредприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";



- Федеральное госпредприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио"

;

- ООО "АРД Сатком Сервис";



- ООО "РусИнтеКо";



- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";



- ООО "Лидер строй";



- ООО "ПРОЕКТ";



- ООО "М-Телеком";



- ООО "Альфател"



- ООО "ПБР";



- ООО "АСЗ".



Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму РФ и в отношении которых введены санкции правительством США.



Среди них и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.