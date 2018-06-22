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Украина ввела санкции к Ротенбергу, "Единой России" и другим людям и учреждениям

Пятница, 22 июня 2018, 08:41
Украина ввела санкции к Ротенбергу, Единой России и другим людям и учреждениям

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 14 физических лиц  и 30 юридических из России.

Соответствующее решение СНБО от 21 июня одобрено указом президента №176.

Этим решения внесены изменения в санкционный список, который теперь насчитывает уже 1759 физических лица и 786 юридических лиц, сообщает пресс-служба СНБО.

СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

Это, в частности:

- Научно-исследовательский институт "Квант";

- ООО "Дайвтехносервис";

- ООО "Цифровые технологии безопасности";

- ERPScan BV;

- Embedi Limited.

Также это учреждения, организации и партии, которые участвоали в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу РФ:

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

- Избирательная комиссия "Республики Крым";

- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);

- Всероссийская политическая партия "Родина";

- Политическая партия "Демократическая партия России";

- Союз ветеранов Афганистана;

- Политическая партия "Патриоты России";

- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который РФ активно использует против Украины.

В частности, это::

- Федеральное госпредприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
 
- Федеральное госпредприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

- ООО "АРД Сатком Сервис";

- ООО "РусИнтеКо";

- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";

- ООО "Лидер строй";

- ООО "ПРОЕКТ";

- ООО "М-Телеком";

- ООО "Альфател"

- ООО "ПБР";

- ООО "АСЗ".

 

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму РФ и в отношении которых введены санкции правительством США.

Среди них и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

"Украинская правда"

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Темы: санкцииРосcияСНБО
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