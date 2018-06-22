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Гройсман у Раді потролив Ляшка й опоблоківця Шурму

П'ятниця, 22 червня 2018, 11:21

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді, підколов народних депутатів Олега Ляшка та опоблоківця Ігоря Шурму.

Це сталося під час години запитань до уряду.

Все почалося з того, що Ляшко дорікнув уряду за підвищення тарифів на газ для населення і спитав, коли це припиниться.

"Заради справедливості треба сказати, що не тільки в цій ложі (місце уряду в парламенті - УП), а, я думаю, і у вашій фракції є можливості платити за газ по будь-якій ціні", - відрізав прем'єр, після чого розповів, як Кабмін, навпаки, не дає тарифам зростати.

Пізніше слово попросив Шурма. Він почав своє запитання з того, що в глузливій формі побажав прем'єру міцного здоров'я, адже, мовляв, помітно, що той захворів.

"Ви не сидіть на протязі, як каже т.в.о. міністра (керівник МОЗ Уляна Супрун - УП), бо простудитесь, але саме головне, щоб ви ще й не сідали на холодний камінь, бо там простуда буде трошки інша. То я вам бажаю здоров'я", - заявив Шурма.

Після цього депутат вже вкотре запитав Гройсмана, чому Міністерство охорони здоров'я очолює "громадянка іншої держави" Супрун.

Прем'єр не розгубився. "Вельмишановний Ігор Михайлович, і вам бажаю здоров'я. Ви забули сказати, що треба утриматись і не пити холодну воду, чого я вам і бажаю, і під кондиціонером там не сидіть, будь ласка, щоб теж не продуло. Ви нам потрібні здорові. Хто ж нас тоді буде критикувати?" – віджартувався голова уряду.

У відповідь на питання він заявив Шурмі, що Супрун має українське громадянство.

 

Євген Кізілов, УП

Теми: ГройсманВерховна РадакурйозЛяшко Олег
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