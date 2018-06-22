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Гройсман в Раде потролил Ляшко и опоблоковца Шурму

Пятница, 22 июня 2018, 11:21

Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде, подколол народных депутатов Олега Ляшко и опоблоковца Игоря Шурму.

Это произошло во время часа вопросов к правительству.

Все началось с того, что Ляшко упрекнул правительство за повышение тарифов на газ для населения и спросил, когда это прекратится.

"Справедливости ради надо сказать, что не только в этой ложе (место правительства в парламенте - УП), а я думаю, и в вашей фракции есть возможности платить за газ по любой цене", - отрезал премьер, после чего рассказал, как Кабмин, наоборот, не дает тарифам расти.

Позже слово попросил Шурма. Он начал свой вопрос с того, что в насмешливой форме пожелал премьеру крепкого здоровья, ведь, мол, заметно, что тот заболел.

"Вы не сидите на сквозняке, как говорит вр.и.о. министра (руководитель Минздрава Ульяна Супрун - УП), а то простудитесь, но самое главное, чтобы вы еще и не садились на холодный камень, там простуда будет немножко другая. Поэтому я вам желаю здоровья", - заявил Шурма.

После этого депутат уже в который раз спросил Гройсмана, почему Министерство здравоохранения возглавляет "гражданка другого государства" Супрун.

Премьер не растерялся. "Глубокоуважаемый Игорь Михайлович, и вам желаю здоровья. Вы забыли сказать, что надо воздержаться и не пить холодную воду, чего я вам и желаю, и под кондиционером там не сидите, пожалуйста, чтобы тоже не продуло. Вы нам нужны здоровые. Кто же нас тогда будет критиковать?" - отшутился глава правительства.

В ответ на вопрос он заявил Шурме, что у Супрун есть украинское гражданство.

 

Евгений Кизилов, УП
Темы: ГройсманВерховная РадакурьезЛяшко Олег
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