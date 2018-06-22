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Прем'єр розповів, що запропонував заступнику Супрун після скандалу

П'ятниця, 22 червня 2018, 11:58

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський має своєю подальшою роботою довести дбайливість до онкохворих.

Про це він сказав у Верховній Раді після години запитань до уряду, реагуючи на заяви нардепів.

Олег Ляшко вимагав, щоб уряд відправив у відставку заступника міністра охорони здоров'я, "який сказав, що онкохворі все одно помруть", а також зробити доступнішими ліки для людей, хворих на рак.

А Валерій Карпунцов зачитав заяву фракцій БПП і "Народний фронт" стосовно Лінчевського, під якою підписалися понад 200 депутатів коаліції. Депутат заявив, що заступник міністра поводиться непрофесійно і викликає несприйняття громадськості.

Гройсман відповів: "Я прослухав плівку з виступом заступника міністра. Якби він так однозначно сказав про це, я б навіть ні в кого поради не просив, а звільнив би в ту ж хвилину… Там те, що вирвали з контексту, то вирвали з контексту".

"Я готовий звільнити будь-кого, але справедливо… Просто знайти причину формально за те, що він не робив по суті, і його звільнити – ц неправильно. Я не хочу його покривати, я не хочу йому давати оцінок, гірший він чи кращий. Це моя думка, я на нею маю право", – сказав прем’єр.

Він нагадав, що Лінчевський є лікарем.

"Я його запросив і йому сказав: "Ви сказали слова, які можна трактувати по різному, але дуже важливо не те, що Ви сказали чи як це інтерпретують, а те, як Ви будете робити у житті. Я його закликав довести своїми справами з догляду за онкохворими людьми, що він має чуйне серце й абсолютно нормальну добру душу", – сказав прем’єр.

"Якщо він це зробить, я думаю, що він всім доведе, що він людина, яка може співчувати й турбуватися. Якщо ні, піде працювати на іншу роботу. Тоді можливо це розсудити", – додав Гройсман.

На початку червня вибухнув скандал через нібито фразу Лінчевського на засіданні Рахункової палати про те, що хворі на рак "усі помруть". Але потім виявилося, його слова вирвали з контексту.

Попри це Лінчевський вибачився за емоційні вислови на такі чутливі для пацієнтів питання.

Дисциплінарна комісія заслухала пояснення заступника Уляни Супрун.

Олена Рощенко, УП
Теми: МОЗздоров'яГройсманскандалкадри
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