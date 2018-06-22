Премьер рассказал, что предложил заместителю Супрун после скандала

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский должен своей дальнейшей работой доказать заботу об онкобольных.



Об этом он сказал в Верховной Раде после часа вопросов к правительству, реагируя на заявления нардепов.



Олег Ляшко требовал, чтобы правительство отправило в отставку заместителя министра здравоохранения, "который сказал, что онкобольные все равно умрут", а также сделать доступными лекарства для людей, больных раком.



А Валерий Карпунцов зачитал заявление фракций БПП и "Народный фронт" относительно Линчевского, под которым подписались более 200 депутатов коалиции. Депутат заявил, что заместитель министра ведет себя непрофессионально и вызывает неприятие общественности.



Гройсман ответил: "Я прослушал пленку с выступлением заместителя министра. Если бы он так однозначно сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы в ту же минуту... Там то, что вырвали из контекста, то вырвали из контекста".



"Я готов уволить любого, но справедливо ... Просто найти причину формально за то, что он не делал по сути, и его уволить – это неправильно. Я не хочу его покрывать, я не хочу ему давать оценок, хуже он или лучше. Это мое мнение, я на него имею право", – сказал премьер.



Он напомнил, что Линчевский является врачом.



"Я его пригласил и сказал ему: "Вы сказали слова, которые можно трактовать по-разному, но очень важно не то, что Вы сказали или как это интерпретируют, а то, как Вы будете поступать в жизни. Я его призвал доказать своими делами по уходу за онкобольными людьми, что у него чутко сердце и абсолютно нормальная добрая душа", – сказал премьер.



"Если он это сделает, я думаю, что он всем докажет, что он человек, который может сочувствовать и заботиться. Если нет, пойдет работать на другую работу. Тогда можно это рассудить", – добавил Гройсман.



В начале июня разразился скандал из-за якобы фразы Линчевского на заседании Счетной палаты о том, что больные раком "все умрут". Но потом оказалось, его слова вырвали из контекста.



Несмотря на это Линчевский извинился за эмоциональные высказывания на такие чувствительные для пациентов темы.

Дисциплинарная комиссия заслушала объяснения заместителя Ульяны Супрун.