Кабмін формує реєстри ліків, "щоб людей не дурили в лікарнях"

В Україні створюють електронний реєстр наявних у лікарнях ліків та потреб лікарень, аби громадян не змушували купувати ліки, які їм може надати держава.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи у Верховній Раді на запитання депутатів.

Зокрема, Олег Ляшко запитав, що робить уряд для зниження вартості ліків, і вимагав розширити перелік ліків за програмо "доступні ліки" – зокрема ,від онкології: антибіотики надавати безплатно. Зараз держава фінансує не більше 6%, сказав лідер Радикальної партії.

Гройсман нагадав, що раніше взагалі не було безкоштовних ліків, і перепросив за те, що система "доступних ліків" розвивається не так швидко, як очікували.

"У 10 тисячах аптек України така програма вже працює. 21 мільйон 200 тисяч рецептів виписано людям безкоштовних ліків. Запровадження реімбурсації дало можливість зменшити ціни на ці категорії ліків всередині країни. Треба розширювати цей перелік", – зазначив він.

"Треба запроваджувати, в тому числі, кримінальну відповідальність за фальсифіковані ліки", – заявив також прем’єр-міністр.

Щодо ліків у лікарнях він сказав: "Немає публічних реєстрів наявності ліків у лікарнях. Немає у країні уніфікованої методології визначення потреб. І тільки зараз – півроку – ми почали цим питанням опікуватися, коли вникли в цю проблему".

"Опікуватися, щоб створити електронних реєстр по кожній лікарні, щоб люди це бачили. Уже є новий додаток до мобільних пристроїв, у якому можна це визначати і який можна забезпечити", – заявив Гройсман.

"У 2018 році ми по багатьох параметрах дійдемо до закупівлі (ліків) у 100%. Ми робимо уніфіковану систему визначення потреб лікарні – будемо забезпечувати відповідним запасом", – сказав він.

"І це дасть можливість стабілізувати ситуацію, забезпечити людей безкоштовними ліками від таких важливих хвороб – щоб людей не дурили в лікарнях, у тому числі. Тому що іноді є ліки на складі в лікарні, а їм кажуть "ідіть купуйте". Це теж така схема, як у людей забирають гроші", – додав прем’єр.

"Ми будемо це припиняти. Я прошу вашої підтримки". – сказав Гройсман.

Він наголосив, що вже зруйновано систему закупівель лівків втридорога: "Тепер ми закуповуємо в авторитетних міжнародних організацій – і вивели звідти корупцію". І пообіцяв далі боротися з корупцією.