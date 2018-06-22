Кабмин формирует реестры лекарств, "чтобы людей не дурили в больницах"

В Украине создают электронный реестр имеющихся в больницах лекарств и нужд больниц, чтобы граждан не заставляли покупать лекарства, которые им может предоставить государство.



Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая в Верховной Раде на вопросы депутатов.



В частности, Олег Ляшко спросил, что делает правительство для снижения стоимости лекарств, и требовал расширить перечень лекарств по программе "доступные лекарства" – в частности, от онкологии: антибиотики выдавать бесплатно. Сейчас государство финансирует не более 6%, сказал лидер Радикальной партии.

Гройсман напомнил, что раньше вообще не было бесплатных лекарств, и извинился за то, что система "доступных лекарств" развивается не так быстро, как ожидали.

"В 10 тысячах аптек Украины такая программа уже работает. 21 миллион 200 тысяч рецептов выписаны людям бесплатных лекарств. Введение реимбурсации позволило снизить цены на эти категории лекарств внутри страны. Надо расширять этот перечень", – отметил он.



"Надо вводить, в том числе, уголовную ответственность за фальсифицированные лекарства", - заявил также премьер-министр.



Что до лекарств в больницах он сказал: "Нет публичных реестров наличии лекарств в больницах. Нет в стране унифицированной методологии определения нужд. И только сейчас – полгода – мы начали этим вопросом заниматься, когда вникли в эту проблему".



"Заниматься, чтобы создать электронных реестр по каждой больнице, чтобы люди это видели. Уже есть новое приложение для мобильных устройств, в котором можно это определить и которое можно обеспечить", – заявил Гройсман.



"В 2018 году мы по многим параметрам дойдем до закупки (лекарств) в 100%. Мы делаем унифицированную систему определения нужд больницы – будем обеспечивать соответствующим запасом", – сказал он.



"И это позволит стабилизировать ситуацию, обеспечить людей бесплатными лекарствами от таких важных болезней – чтобы людей не дурили в больницах, в том числе. Потому что иногда лекарства есть на складе в больнице, а им говорят "идите покупайте". Это тоже такая схема, как у людей забирают деньги", – добавил премьер.



"Мы будем это прекращать. Я прошу вашей поддержки", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что уже разрушена система закупки лекарств втридорога: "Теперь мы закупаем у авторитетных международных организаций – и вывели оттуда коррупцию". И пообещал дальше бороться с коррупцией.