В окупованому Луганську Порошенка "засудили до довічного ув'язнення"

Російські ЗМІ повідомляють про те, що в тимчасово окупованому Луганську таке утворення як "український народний трибунал" заочно засудило президента Петра Порошенка, і ще сімох представників влади України до довічного ув'язнення.

Мотивація - військові злочини, повідомляє зокрема агентство ТАСС.

Повідомляється, що так званий "УНТ" засідав на Театральній площі в Луганську.

Крім Порошенка у "справі" проходять чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман, колишній глава уряду Арсеній Яценюк, глава МВС Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, начальник Генштабу Віктор Муженко, глава Міноборони Степан Полторак, спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Відзначається, що також "луганський суд" ухвалив конфіскувати у представників української влади все майно.

"Суддя" Олена Шишкіна під час засідання додала, що термін покарання повинен обчислюватися "з моменту затримання засуджених".

Порошенко і його підлеглих звинуватили в "геноциді, порушенні законів і звичаїв війни, скоєнні терактів, блокаді Донбасу, тортурах, грабежах, розбоях, пропаганді війни, використанні збройних сил проти мирного населення, а також у створенні незаконних збройних формувань".

Відзначається, що "УНТ" "був створений ініціативною групою мешканців Донецька і Луганська в березні 2018 року".

Ще одне російське видання "РИА Новости" пише: "Незважаючи на те що офіційного статусу трибунал не має, його "судді" мають намір передати всі матеріали справи проти Порошенка до Верховного суду України для винесення офіційного вироку, коли до влади прийдуть люди, які будуть виконувати Мінські домовленості".