В оккупированном Луганске Порошенко "приговорили к пожизненному заключению"

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Пятница, 22 июня 2018, 12:37

Российские СМИ сообщают о том, что во временно оккупированном Луганске такое образование как "украинский народный трибунал" заочно приговорил президента Петра Порошенко, и еще семерых представителей властей Украины к пожизненному заключению.

Мотивация – военные преступления, сообщает в частности агентство ТАСС.

Сообщается, что так называемый "УНТ" заседал на Театральной площади в Луганске.

Кроме Порошенко по "делу" проходят действующий премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава правительства Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генштаба Виктор Муженко, глава Минобороны Степан Полторак, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Отмечается, что также "луганский трибунал" постановил конфисковать у представителей украинской власти все имущество.

"Судья" Елена Шишкина в ходе заседания добавила, что срок наказания должен исчисляться "с момента задержания осужденных".

Порошенко и его подчиненных обвинили в "геноциде, нарушении законов и обычаев войны, совершении терактов, блокаде Донбасса, пытках, грабежах, разбоях, пропаганде войны, использовании вооруженных сил против мирного населения, а также в создании незаконных вооруженных формирований".

Отмечается, что "УНТ" "был создан инициативной группой жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года".

Еще одно российское издание "РИА Новости" пише: "Несмотря на то что официального статуса у трибунала нет, его "судьи" намерены передать все материалы дела против Порошенко в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти придут люди, которые будут выполнять минские договоренности".

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Темы: ОРДЛО "ЛНР"
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