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Найбільший критик Супрун у Раді отримав від неї різку відповідь

П'ятниця, 22 червня 2018, 13:38
Найбільший критик Супрун у Раді отримав від неї різку відповідь

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун різко відреагувала на критику з боку нардепа з фракції "Опозиційний блок" Ігоря Шурми.

Свою відповідь чиновниця опублікувала у Facebook.

Приводом для цієї бурхливої реакції став депутатський запит Шурми. В ньому депутат вимагає звіт про те, скільки грошей витратило МОЗ на участь його делегації в сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Шурма стверджує, що Україні нічого було робити на цьому заході, бо вона не платила внески і не має там права голосу.

Але Супрун побачила іншу причину звернення.

"Вочевидь, особливо обурило регіонала (Шурма раніше був місцевим депутатом від Партії регіонів - УП), що у своїй промові я згадала злочини Росії проти України та вимогу звільнити українських бранців Кремля", - зазначила вона.

Керівниця МОЗ нагадала Шурмі, що "саме за часів регіоналів, їхнього президента та уряду, Україна не платила членські внески у ВООЗ".

"Саме їхня влада намагалася викинути Україну з міжнародної спільноти та повернути до складу Росії. З того часу Україна вперше заплатила членський внесок у ВООЗ лише цьогоріч. Україна як самостійний суб‘єкт міжнародних відносин - очевидно обурює регіоналів з опозиційного блоку", - пише Супрун.

За її словами, Шурма зробив свого часу помічником у Верховній Раді свого кума Богдана Федака, який "фігурував у кримінальній справі з продажу немовлят за кордон та був засуджений до ув’язнення".

"У 2010 році Шурма пролобіював його на посаду головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні. А нещодавно намагався знову проштовхнути на голову департаменту охорони здоров’я Харківської області, проте наша команда не погодила цю кандидатуру", - розповідає очільниця міністерства.

Вона звинуватила Шурму в тому, що він "роками наживався на недосконалості медичної системи та грошах платників податків, а тепер, коли корупція стає все більш неможливою, намагається грубими маніпуляціями, брехнею та безпідставними звинуваченнями заважати трансформації системи охорони здоров’я".

Ігор Шурма є членом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я і дуже часто обурюється тим, що Уляна Супрун, будучи громадянкою США, очолює міністерство в Україні. Також депутата непокоїть, що вона вже довгий час залишається в.о. і її не призначають повноцінним міністром.

Українська правда
Теми: СупрунВерховна Радаскандал
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