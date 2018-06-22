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Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ

Пятница, 22 июня 2018, 13:38
Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун резко отреагировала на критику со стороны нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы.

Свой ответ чиновница опубликовала в Facebook.

Поводом для бурной реакции стал депутатский запрос Шурмы. В нем депутат требует отчет о том, сколько денег потратил Минздрав на участие его делегации в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Шурма утверждает, что Украине нечего делать на этом мероприятии, поскольку она не платила взносы и не имеет там права голоса.

Но Супрун увидела другую причину обращения.

"Очевидно, особенно возмутило регионала (Шурма ранее был местным депутатом от Партии регионов - УП), что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины и требование освободить украинских пленников Кремля", - отметила она.

Руководитель МОЗ напомнила Шурме, что "именно во времена регионалов, их президента и правительства, Украина не платила членские взносы в ВОЗ".

"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из оппозиционного блока", - пишет Супрун.

По ее словам, Шурма сделал в свое время помощником в Верховной Раде своего кума Богдана Федака, который "фигурировал в уголовном деле по продаже детей за границу и был приговорен к заключению".

"В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на должность главы департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру", - рассказывает руководитель министерства.

Она обвинила Шурму в том, что он "годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения".

Игорь Шурма является членом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и очень часто возмущается тем, что Ульяна Супрун, будучи гражданкой США, возглавляет министерство в Украине. Также депутата беспокоит, что она уже долгое время остается и.о. и ее не назначают полноценным министром.

Украинская правда
Темы: СупрунВерховная Радаскандал
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