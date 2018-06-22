Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун резко отреагировала на критику со стороны нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы.
Свой ответ чиновница опубликовала в Facebook.
Поводом для бурной реакции стал депутатский запрос Шурмы. В нем депутат требует отчет о том, сколько денег потратил Минздрав на участие его делегации в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Шурма утверждает, что Украине нечего делать на этом мероприятии, поскольку она не платила взносы и не имеет там права голоса.
Но Супрун увидела другую причину обращения.
"Очевидно, особенно возмутило регионала (Шурма ранее был местным депутатом от Партии регионов - УП), что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины и требование освободить украинских пленников Кремля", - отметила она.
Руководитель МОЗ напомнила Шурме, что "именно во времена регионалов, их президента и правительства, Украина не платила членские взносы в ВОЗ".
"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из оппозиционного блока", - пишет Супрун.
По ее словам, Шурма сделал в свое время помощником в Верховной Раде своего кума Богдана Федака, который "фигурировал в уголовном деле по продаже детей за границу и был приговорен к заключению".
"В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на должность главы департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру", - рассказывает руководитель министерства.
Она обвинила Шурму в том, что он "годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения".
Игорь Шурма является членом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и очень часто возмущается тем, что Ульяна Супрун, будучи гражданкой США, возглавляет министерство в Украине. Также депутата беспокоит, что она уже долгое время остается и.о. и ее не назначают полноценным министром.
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