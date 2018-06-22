Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ

8336 просмотров
Пятница, 22 июня 2018, 13:38

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун резко отреагировала на критику со стороны нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы.

Свой ответ чиновница опубликовала в Facebook.

Поводом для бурной реакции стал депутатский запрос Шурмы. В нем депутат требует отчет о том, сколько денег потратил Минздрав на участие его делегации в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Шурма утверждает, что Украине нечего делать на этом мероприятии, поскольку она не платила взносы и не имеет там права голоса.

Но Супрун увидела другую причину обращения.

"Очевидно, особенно возмутило регионала (Шурма ранее был местным депутатом от Партии регионов - УП), что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины и требование освободить украинских пленников Кремля", - отметила она.

Руководитель МОЗ напомнила Шурме, что "именно во времена регионалов, их президента и правительства, Украина не платила членские взносы в ВОЗ".

"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из оппозиционного блока", - пишет Супрун.

По ее словам, Шурма сделал в свое время помощником в Верховной Раде своего кума Богдана Федака, который "фигурировал в уголовном деле по продаже детей за границу и был приговорен к заключению".

"В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на должность главы департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру", - рассказывает руководитель министерства.

Она обвинила Шурму в том, что он "годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения".

Игорь Шурма является членом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и очень часто возмущается тем, что Ульяна Супрун, будучи гражданкой США, возглавляет министерство в Украине. Также депутата беспокоит, что она уже долгое время остается и.о. и ее не назначают полноценным министром.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Супрун Верховная Рада скандал
powered by lun.ua
По теме
Мусий требует возбудить дело против Супрун за торговлю с оккупантом 20 июня 2018, 11:01
В Украине введут обязательное лицензирование врачей – Супрун 15 июня 2018, 15:04
Манипуляция и ложь: Супрун прокомментировала заседание Счетной палаты 6 июня 2018, 18:37
Все новости
Главные новости
Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ
Экс-охранник Януковича: Если бы президент не сбежал, началась бы большая война
Кольченко разрешили долгое свидание с матерью – правозащитник
Мининфраструктуры намерено создать 50 аэропортов до 2030 года
Все новости
исследование

Пищевая сода полезна для здоровья

киев

Художественные мастерские на территории бывшего хлебозавода на Подоле

Поиск по сайту
Архив
Весь архів