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УЄФА не дозволив "Маріуполю" грати матчі Ліги Європи вдома

П'ятниця, 22 червня 2018, 13:45

Союз європейських футбольних асоціацій не дав дозволу проводити матчі Ліги Європи в Маріуполі.

Про такі результати інспекції евроофіцерів заявив віце-президент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін, повідомляє прес-центр команди.

За його словами, клуб прийме шведський "Юргорден" в рамках кваліфікації Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

"Причина цього вибору до банальності проста і до сліз образлива – в Маріуполі закритий міжнародний аеропорт, а від найближчого міжнародного аеропорту із Запоріжжя трансфер футбольного шаттла в столицю Приазов'я займає 4 години 45 хвилин, це зафіксовано інспекцією UEFA, яка пройшла днями".

"Ось це і є основна причина відмови, яку нам неформально довели до відома, і на яку ми при всьому нашому бажанні вплинути не можемо ніяк", - зазначає Санін.

Формальною ж причиною відмови, за словами віце-президента "Маріуполя", стало рішення UEFA EXCO, датоване далеким 2014 роком.

"Мовляв в переліку перерахованих у ньому стадіонів України немає стадіону імені Бойка, а грати можна лише на "Арена-Львів", НСК "Олімпійський", "Чорноморець", "Дніпро-Арена", "Металіст" (і якщо пам'ять не підводить, стадіон Олександрії)", – говорить Санін.

У той же час, за його словами, після інспекції у перевіряючого євроофіцера не було ніяких претензій ні до самого стадіону, ні до готельної інфраструктури міста.

"Ми могли б грати всі ігри кваліфікаційних раундів... якби не закритий аеропорт і вбиті дороги в Запорізькій області. Залишається тільки сподіватися і вірити, що рано чи пізно ця проблема буде усунена докорінно, тобто в нашу країну повернеться довгоочікуваний МИР!", – резюмує віце-президент.

Українська правда

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Теми: футбол
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