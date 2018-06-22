УЕФА не разрешил "Мариуполю" играть матчи Лиги Европы дома

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Пятница, 22 июня 2018, 13:45

Союз европейских футбольных ассоциаций не дал разрешения проводить матчи Лиги Европы в Мариуполе.

О таких результатах инспекции евроофицеров заявил вице-президент футбольного клуба "Мариуполь" Андрей Санин, сообщает пресс-центр команды.

По его словам, клуб примет шведский "Юргорден" в рамках квалификации Лиги Европы в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Причина этого выбора до банальности проста и до слез обидна – в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья занимает 4 часа 45 минут, это зафиксировано прошедшей на днях инспекцией UEFA".

"Вот это и есть основная причина отказа, которую нам неформально довели до сведения, и на которую мы при всем нашем желании повлиять не можем никак", – отмечает Санин.

Формальной же причиной отказа, по словам вице-президента "Мариуполя", стало решение UEFA EXCO, датированное далеким 2014 годом.

"Мол в перечне перечисленных в нем стадионов Украины нет стадиона имени Бойко, а играть можно лишь на "Арена – Львов", НСК "Олимпийский", "Черноморец", "Днепр-Арена", "Металлист" (и если память не подводит, стадион Александрии)", - говорит Санин.

В то же время, по его словам, после инспекции у проверяющего евроофицера не было никаких претензий ни к самому стадиону, ни к гостиничной инфраструктуре города.

"Мы могли бы играть все игры квалификационных раундов… если бы не закрытый аэропорт и убитые дороги в Запорожской области. Остается только надеяться и верить, что рано или поздно эта проблема будет устранена в своем корне, то есть в нашу страну вернется долгожданный МИР!", – резюмирует вице-президент.

Украинская правда

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Темы: футбол
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