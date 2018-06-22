Розшукуваний мер Добропілля лікується в Німеччині – чиновник

916 переглядів
П'ятниця, 22 червня 2018, 13:45

Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов, оголошений у розшук за візит до анексованого Криму з підробленими документами, лікується в Німеччині.

Про це його заступник Євген Бражников заявив 20 червня у залі Добропільської міськради представникам місцевих громадських організацій.

"Я всю свою відпустку перебував з Андрієм Анатолійовичем в одній із клінік у Німеччині, що спеціалізуються на онкозахворюваннях, де йому було зроблено операцію", – сказав він.

"Операція пройшла успішно, у післяопераційний період були деякі ускладнення, які лікарі коректували. Наразі він перебуває у лікарні на реабілітації", – додав Бражников.

"Його чекає ще хіміотерапія, але за прогнозами лікарів все добре, все за планом" – повідомив чиновник.

"Я думаю, що впродовж двох місяців Андрій Анатолійович вже з'явиться тут, на роботі. Так що в принципі все добре і нормально", – сказав Бражников.

Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов

Адвокат Аксьонова заявив, що про незадовільний стан здоров'я мера ставили до відома під розпис.

Саму справа він назвав надуманою: мовляв, у чому полягав збиток у 6 тисяч гривень, слідство не каже, і які підроблені документи було використано, не уточнює.

Також пролунало твердження від однієї з учасниць зустрічі про те, що Андрія Аксьонова оббріхують опоненти.

16 червня стало відомо, що міського голову Добропілля Андрія Аксенова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, Аксьонов зник 4 червня.

Йому інкримінують ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За даними ЗМІ, 21 травня Аксьонов не з'явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Олена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донецька область розшук місцева влада
powered by lun.ua
По темі
Донецьку область очолить генерал СБУ – Жебрівський 21 червня 2018, 08:55
Під Торецьком бойовики поранили жінку 16 червня 2018, 17:09
Мера з Донеччини оголосили в розшук: підробляв документи для відвідин Криму 16 червня 2018, 11:55
Усі новини
Головні новини
Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту
У МОЗ розказали, чи прийме лікар без підписаної декларації з 1 липня
"Народний фронт" покриває незаконний тютюновий бізнес - "Схеми"
Донеччину очолив генерал СБУ
Усі новини
Музика

Пісня дня: спільний трек "Бумбокс" та The Gitas

Відео

Трейлер українського анімаційного мультфільму показали у Франції