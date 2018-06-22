Розшукуваний мер Добропілля лікується в Німеччині – чиновник

Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов, оголошений у розшук за візит до анексованого Криму з підробленими документами, лікується в Німеччині.

Про це його заступник Євген Бражников заявив 20 червня у залі Добропільської міськради представникам місцевих громадських організацій.

"Я всю свою відпустку перебував з Андрієм Анатолійовичем в одній із клінік у Німеччині, що спеціалізуються на онкозахворюваннях, де йому було зроблено операцію", – сказав він.

"Операція пройшла успішно, у післяопераційний період були деякі ускладнення, які лікарі коректували. Наразі він перебуває у лікарні на реабілітації", – додав Бражников.

"Його чекає ще хіміотерапія, але за прогнозами лікарів все добре, все за планом" – повідомив чиновник.

"Я думаю, що впродовж двох місяців Андрій Анатолійович вже з'явиться тут, на роботі. Так що в принципі все добре і нормально", – сказав Бражников.

Андрій Аксьонов

Адвокат Аксьонова заявив, що про незадовільний стан здоров'я мера ставили до відома під розпис.



Саму справа він назвав надуманою: мовляв, у чому полягав збиток у 6 тисяч гривень, слідство не каже, і які підроблені документи було використано, не уточнює.

Також пролунало твердження від однієї з учасниць зустрічі про те, що Андрія Аксьонова оббріхують опоненти.

16 червня стало відомо, що міського голову Добропілля Андрія Аксенова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, Аксьонов зник 4 червня.

Йому інкримінують ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За даними ЗМІ, 21 травня Аксьонов не з'явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу.