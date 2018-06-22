Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розшукуваний мер Добропілля лікується в Німеччині – чиновник

П'ятниця, 22 червня 2018, 13:45

Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов, оголошений у розшук за візит до анексованого Криму з підробленими документами, лікується в Німеччині.

Про це його заступник Євген Бражников заявив 20 червня у залі Добропільської міськради представникам місцевих громадських організацій.

"Я всю свою відпустку перебував з Андрієм Анатолійовичем в одній із клінік у Німеччині, що спеціалізуються на онкозахворюваннях, де йому було зроблено операцію", – сказав він.

"Операція пройшла успішно, у післяопераційний період були деякі ускладнення, які лікарі коректували. Наразі він перебуває у лікарні на реабілітації", – додав Бражников.

"Його чекає ще хіміотерапія, але за прогнозами лікарів все добре, все за планом" – повідомив чиновник.

"Я думаю, що впродовж двох місяців Андрій Анатолійович вже з'явиться тут, на роботі. Так що в принципі все добре і нормально", – сказав Бражников.

Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов

Адвокат Аксьонова заявив, що про незадовільний стан здоров'я мера ставили до відома під розпис.

Саму справа він назвав надуманою: мовляв, у чому полягав збиток у 6 тисяч гривень, слідство не каже, і які підроблені документи було використано, не уточнює.

Також пролунало твердження від однієї з учасниць зустрічі про те, що Андрія Аксьонова оббріхують опоненти.

16 червня стало відомо, що міського голову Добропілля Андрія Аксенова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, Аксьонов зник 4 червня.

Йому інкримінують ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За даними ЗМІ, 21 травня Аксьонов не з'явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьрозшукмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донецька область
Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Лимана в суботу
У суботу окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених
Донеччина: через російські обстріли на ТЕС впав дах – є загиблий та поранені
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: