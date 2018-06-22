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Разыскиваемый мэр Доброполья лечится в Германии – чиновник

Пятница, 22 июня 2018, 13:45

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов, объявленный в розыск за визит в аннексированный Крым с поддельными документами, лечится в Германии.

Об этом его заместитель Евгений Бражников заявил 20 июня в зале Добропольского горсовета представителям местных общественных организаций.

"Я весь свой отпуск находился с Андреем Анатольевичем в одной из клиник в Германии, специализирующейся на онкозаболеваниях, где ему была сделана операция", – сказал он.

"Операция прошла успешно, в послеоперационный период были некоторые осложнения, который доктора корректировали. Сейчас он находится в больнице на реабилитации", - добавил Бражников.

"Ему предстоит еще химиотерапия, но по прогнозам врачей все хорошо, все по плану", - сообщил чиновник.

"Я думаю, что в течение двух месяцев Андрей Анатольевич уже появится здесь, на работе. Так что в принципе все хорошо и нормально", - сказал Бражников.

Андрей Аксенов
Андрей Аксенов

Адвокат Аксенова заявил, что о неудовлетворительном состоянии здоровья мэра ставили в известность под роспись.

Само дело он назвал надуманным: мол, в чем состоял ущерб в 6 тысяч гривен, следствие не говорит, и какие поддельные документы были использованы, не уточняет.

Также прозвучало утверждение от одной из участниц встречи о том, что на Андрея Аксенова клевещут оппоненты.

16 июня стало известно, что городского главу Доброполья Андрея Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел.

По данным МВД, Аксенов исчез 4 июня.

Ему инкриминируют ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По данным СМИ, 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Донецкая областьрозыскместная власть
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