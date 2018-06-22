Під Радою мітингували противники "маршів рівності"

Під будівлею Верховної Ради влаштували протест проти проведення "маршів рівності" і за "традиційні сімейні цінності".

У п’ятницю зранку там зібралися близько 300 людей, передає "Громадське телебачення".

Противники ЛГБТ-спільноти прийшли під парламент із плакатами "Українська родина – мати, батько і дитина", "Захисти родину – збережи Україну", "Школа – не місце для сексуальних експериментів".

Також учасники мітингу тримали гасла: "Заборонити пропаганду гомосексуалізму", "Діти мають право на тата і маму", "Тато, мама і дитина – це здорова Україна", "Марш рівності на крові – ось обличчя ЛГБТ".

Серед учасників акції були кілька молодиків у футболках із написом "Національний корпус", зазначає "Інтерфакс-Україна"..



Партійних прапорів не здіймали,

До мітингувальників підійшов народний депутат із фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко, який висловився на підтримку їхніх гасел.



Учасники акції роздавали перехожим листівки з вимогою до керівництва країни не сприяти організації "Маршу рівності" та розслідувати події, які мали місце під час проведення останнього маршу на підтримку ЛГБТ, що пройшов 17 червня.



Крім того, в листівках міститься заклик "припинити антисімейну і гендерну пропаганду в школах".

Учасники мітингу також проти адаптації законодавства до європейських стандартів у сфері сімейного та цивільного права, що передбачено Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, який уряд затвердив у 2015 році.

17 червня у Києві відбувся "Марш рівності" (КиївПрайд-2018), в якому взяли участь не ише представники ЛГБТІ-спільноти, а й інші громадяни, які виступають за рівні права людей.

Правоохоронці повідомляли, що участь у "КиївПрайді-2018" взяли 3,5 тисячі учасників.

Зранку, перед проведенням Маршу група людей намагалася перекрити шляхи проведення заходу. Сталися сутички між поліцією та радикально налаштованими людьми

Затримали загалом 57 людей, 5 правоохоронців постраждали. Ввечері 17 червня столична поліція відпустила усіх затриманих .