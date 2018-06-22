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Под Радой митинговали противники "маршей равенства"

Пятница, 22 июня 2018, 14:43

Противники ЛГБТ-сообщества

Под зданием Верховной Рады устроили протест против проведения "маршей равенства" и за "традиционные семейные ценности".

В пятницу утром там собрались порядка 300 человек, передает "Громадське телебачення".

Противники ЛГБТ-сообщества пришли под парламент с плакатами "Украинская семья – мама, папа и ребенок", "Захисти родину – збережи Україну", "Школа – не место для сексуальных экспериментов".

 
Противники ЛГБТ-сообщества вышли под ВР
hromadske.ua

Также участники митинга держали лозунги: "Запретить пропаганду гомосексуализма", "Дети имеют право на папу и маму", "Папа, мама и ребенок – это здоровая Украина", "Марш равенства в крови – вот лицо ЛГБТ".

Среди участников акции были несколько молодых людей в футболках с надписью "Национальный корпус", отмечает "Интерфакс-Украина".

 

Участники акции раздавали прохожим листовки с требованием к руководству страны не содействовать организации "Марша равенства" и расследовать события, которые имели место во время проведения последнего шествия в поддержку ЛГБТ, 17 июня.

Кроме того, в листовках содержится призыв "прекратить антисемейную и гендерную пропаганду в школах".

 
Фото Анастасии Леухиной
 

Участники митинга также против адаптации законодательства к европейским стандартам в сфере семейного и гражданского права, предусмотренной Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года, который правительство утвердило в 2015 году.

 
Фото Анастасии Леухиной

Партийных флагов они не поднимали.

К митингующим подошел народный депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, который высказался в поддержку их лозунгов.

Люди с плакатами стояли и напротив Кабинета министров.

Также, как показывают блоггеры, митингующие пришли под офис уполномоченного по правам человека, где скандировали: "Права человека – это права семьи", "Ребенок имеет право на маму и папу".

Митинг под офисом омбудсмена
Митинг под офисом омбудсмена
Скрин-шот
 

17 июня в Киеве прошел "Марш равенства" (КиевПрайд-2018), в котором приняли участие не только представители ЛГБТ-сообщества, но и другие граждане, которые выступают за равные права людей.

Правоохранители сообщали, что участие в "КиевПрайд-2018" приняли 3,5 тысячи участников.

Утром перед проведением Марша группа людей пыталась перекрыть пути для мероприятия. Произошли столкновения между полицией и радикально настроенными людьми.

Задержали в целом 57 человек, 5 правоохранителей пострадали. В воскресенье вечером столичная полиция отпустила всех задержанных.

"Украинская правда"

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Темы: акцииКиевправа человека
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