В Україні з'явилося нове шахрайство з використанням імені Супрун – МОЗ

3066 переглядів
П'ятниця, 22 червня 2018, 15:39

Керівники медзакладів почали стикатися з випадками вимагання у них грошей людьми, що прикриваються іменами керівника МОЗ Уляни Супрун та її заступників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"До МОЗ звертаються керівники закладів охорони здоров’я та ректори медичних закладів вищої освіти з повідомленнями про випадки шахрайства. Від медиків та управлінців вимагають грошей і погрожують звільненнями, прикриваючись іменами в.о. міністра та заступників міністра", - розповідають у відомстві.

Зокрема, кажуть у міністерстві, останнім часом значно побільшало подібних маніпуляцій від імені заступника міністра Павла Ковтонюка.

"За останні місяці це сталося вже вшосте, і двічі протягом сьогоднішнього дня. Це в наших ворогів, напевно, такий новий креативний спосіб – використовувати моє ім’я та посаду, щоб скомпрометувати команду Міністерства охорони здоров’я та мене особисто", – коментує сам чиновник.

Міністерство заявляє, що вбачає у цих дзвінках "елементи дискредитаційної кампанії проти команди МОЗ України і трансформації охорони здоров’я".

Відомство закликає керівників медзакладів і вишів, які отримають подібні дзвінки, одразу повідомляти про це міністерство та відповідні правоохоронні органи.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Супрун МОЗ кримінал
powered by lun.ua
По темі
Найбільший критик Супрун у Раді отримав від неї різку відповідь 22 червня 2018, 13:38
Мусій вимагає порушити справу проти Супрун за торгівлю з окупантом 20 червня 2018, 11:01
В Україні запровадять обов'язкове ліцензування лікарів – Супрун 15 червня 2018, 15:04
Усі новини
Головні новини
ГПУ закрила  справу проти "Нової пошти"
В Україні з'явилась Коаліція за скасування мораторію на продаж землі
Угорщина дала згоду на саміт Україна-Грузія-НАТО, але блокує двосторонній саміт
В Україні з'явилося нове шахрайство з використанням імені Супрун – МОЗ
Усі новини
здоров'я

7 способів вберегти свої очі від перевтоми

дослідження

Як планують відпочивати цього року українці