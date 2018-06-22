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В Україні з'явилося нове шахрайство з використанням імені Супрун – МОЗ

П'ятниця, 22 червня 2018, 15:39

Керівники медзакладів почали стикатися з випадками вимагання у них грошей людьми, що прикриваються іменами керівника МОЗ Уляни Супрун та її заступників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"До МОЗ звертаються керівники закладів охорони здоров’я та ректори медичних закладів вищої освіти з повідомленнями про випадки шахрайства. Від медиків та управлінців вимагають грошей і погрожують звільненнями, прикриваючись іменами в.о. міністра та заступників міністра", - розповідають у відомстві.

Зокрема, кажуть у міністерстві, останнім часом значно побільшало подібних маніпуляцій від імені заступника міністра Павла Ковтонюка.

"За останні місяці це сталося вже вшосте, і двічі протягом сьогоднішнього дня. Це в наших ворогів, напевно, такий новий креативний спосіб – використовувати моє ім’я та посаду, щоб скомпрометувати команду Міністерства охорони здоров’я та мене особисто", – коментує сам чиновник.

Міністерство заявляє, що вбачає у цих дзвінках "елементи дискредитаційної кампанії проти команди МОЗ України і трансформації охорони здоров’я".

Відомство закликає керівників медзакладів і вишів, які отримають подібні дзвінки, одразу повідомляти про це міністерство та відповідні правоохоронні органи.

Українська правда
Теми: СупрунМОЗкримінал
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