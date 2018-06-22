В Украине появилось новое мошенничество с использованием имени Супрун – МОЗ

1860 просмотров
Пятница, 22 июня 2018, 15:39

Руководители медучреждений начали сталкиваться со случаями вымогательства у них денег людьми, которые прикрываются именами руководителя Минздрава Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Минздрав обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учреждений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра", - рассказывают в ведомстве.

В частности, говорят в министерстве, в последнее время значительно увеличилось количество подобных манипуляций от имени заместителя министра Павла Ковтонюка.

"За последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение сегодняшнего дня. Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично", - комментирует сам чиновник.

Министерство заявляет, что видит в этих звонках "элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ и трансформации здравоохранения".

Ведомство призывает руководителей медучреждений и вузов, которые получат подобные звонки, сразу сообщать об этом в министерство и соответствующие правоохранительные органы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Супрун Минздрав криминал
powered by lun.ua
По теме
Наибольший критик Супрун в Раде получил от нее резкий ответ 22 июня 2018, 13:38
Мусий требует возбудить дело против Супрун за торговлю с оккупантом 20 июня 2018, 11:01
В Украине введут обязательное лицензирование врачей – Супрун 15 июня 2018, 15:04
Все новости
Главные новости
ГПУ закрыла дело против "Новой почты"
В Украине появилась коалиция за отмену моратория на продажу земли
Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но блокирует двусторонний саммит
В Украине появилось новое мошенничество с использованием имени Супрун – МОЗ
Все новости
здоровье

Можно ли "вымыть" или "разбить" соли в позвоночнике

Видео

Трейлер украинского анимационного мультфильма показали во Франции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів