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В Украине появилось новое мошенничество с использованием имени Супрун – МОЗ

Пятница, 22 июня 2018, 15:39

Руководители медучреждений начали сталкиваться со случаями вымогательства у них денег людьми, которые прикрываются именами руководителя Минздрава Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Минздрав обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учреждений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра", - рассказывают в ведомстве.

В частности, говорят в министерстве, в последнее время значительно увеличилось количество подобных манипуляций от имени заместителя министра Павла Ковтонюка.

"За последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение сегодняшнего дня. Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично", - комментирует сам чиновник.

Министерство заявляет, что видит в этих звонках "элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ и трансформации здравоохранения".

Ведомство призывает руководителей медучреждений и вузов, которые получат подобные звонки, сразу сообщать об этом в министерство и соответствующие правоохранительные органы.

Украинская правда
Темы: СупрунМинздравкриминал
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