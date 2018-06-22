У ЦВК роз'яснюють, за яких умов можливі вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія наполягає, що проведення перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей можливе лише за умови відновлення там умов безпеки та дотримання стандартів проведення виборів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у п’ятницю.

"Враховуючи, що останнім часом посилились наполягання щодо призначення ЦВК виборів в обʼєднаних територіальних громадах, які знаходяться практично на лінії зіткнення, змушені вкотре наголосити на відповідальності кожного функціонера, від якого може залежати життя та здоров'я громадян України", – наполягають у ЦВК.

Зазначається, що на сьогодні на розгляді в Центрвиборчкомі знаходяться звернення Донецької та Луганської ВЦА щодо призначення перших місцевих виборів у 6 таких ОТГ (по 3 в кожній з областей) практично на лінії розмежування.

"Викликають занепокоєння і спроби ревізії постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році", якою парламент абсолютно чітко визначив, що ЦВК приймає рішення про неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, якщо їх неможливо організувати відповідно до закону у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України.

З метою прийняття обгрунтованого рішення ЦВК неодноразово зверталася до профільних комітетів Верховної Ради з проханням надати розʼяснення закону про місцеві вибори з урахуванням пункту 5 згаданої постанови Верховної Ради України № 645-VIII, зокрема, стосовно можливості призначення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

У ЦВК нагадують, що висновки всіх силових структур залишаються незмінними: вказані у постанові парламенту причини, що перешкоджають проведенню місцевих виборів, наразі не усунені.

"Тож, ведучи мову про призначення перших місцевих виборів в ОТГ на лінії зіткнення, необхідно не тільки враховувати висновки військово-цивільних адміністрацій, а передусім керуватися висновками силових та правоохоронних структур щодо оцінки стану безпеки на зазначених територіях, оскільки основним пріоритетом має бути забезпечення безпеки виборців, членів виборчих комісій та створення умов для вільної реалізації громадянами своїх виборчих прав", – зазначають у ЦВК.