В ЦИК разъясняют, при каких условиях возможны выборы на Донбассе

Центральная избирательная комиссия настаивает, что проведение первых местных выборов в объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей возможно лишь при условии возобновления там условий безопасности и соблюдении стандартов проведения выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

"Учитывая, что в последнее время усилились настоянию при назначении ЦИК выборов в объединенных территориальных общинах, которые находятся практически на линии соприкосновения, вынуждены в очередной раз отметить ответственность каждого функционера, от которого может зависеть жизнь и здоровье граждан Украины", - настаивают в ЦИК.

Отмечается, что сегодня на рассмотрении в Центризбиркоме находятся обращения Донецкой и Луганской ВГА при назначении первых местных выборов в 6 таких ОТГ (по 3 в каждой из областей) практически на линии разграничения.

"Вызывают беспокойство и попытки ревизии постановления Верховной Рады от 17 июля 2015 № 645-VIII "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", которым парламент абсолютно четко определил, что ЦИК принимает решение о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, если их невозможно организовать в соответствии с законом в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины.

С целью принятия обоснованного решения ЦИК неоднократно обращалась в профильные комитеты Верховной Рады с просьбой разъяснить закон о местных выборах с учетом пункта 5 упомянутого постановления Верховной Рады № 645-VIII, в частности, о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В ЦИК напоминают, что выводы всех силовых структур остаются неизменными: указанные в постановлении парламента причины, препятствующие проведению местных выборов, пока не устранены.

"Поэтому, говоря о назначении первых местных выборов в ОТГ на линии соприкосновения, необходимо не только учитывать выводы военно-гражданских администраций, а прежде всего руководствоваться выводами силовых и правоохранительных структур по оценке состояния безопасности на указанных территориях, поскольку основным приоритетом должно быть обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и создание условий для свободной реализации гражданами своих избирательных прав", - отмечают в ЦИК.